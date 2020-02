Pioli dopo Inter-Milan: “Gli errori cambiano le partite, ripartiamo dal primo tempo”

Le parole nel post-partita di Inter-Milan

Pioli dopo Inter-Milan | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli. Ecco le sue parole dopo la sconfitta contro l’Inter.

“Avevamo una strategia di gioco, il primo tempo nasce da lì. Eravamo molto dentro la partita, ma dopo i due gol è cambiata tutta. Abbiamo avuto la possibilità di pareggiare sul finale, ma è in quei due primi gol la chiave del match. Troppe disattenzioni, peccato. Andiamo a penalizzare una prestazione importante. Determinati e attenti loro, con un pizzico di fortuna pure se vogliamo. Miglior primo tempo in questa stagione, abbiamo annullato la differenza di classifica. Abbiamo sbagliato nell’attenzione, purtroppo la paghiamo stasera. Ripartiamo dalle qualità viste nel primo tempo, ma rivedendo le situazioni in cui abbiamo faticato. La prestazione va analizzata bene, io sono convinto della qualità dei miei e continuerò ad insistere sulle disattenzioni. Brozovic non può essere solo, non possiamo andare a tentare un fuorigioco sull’imbucata per Sanchez. Due disattenzioni, due gol subiti e poi va a complicarsi il resto della gara”.