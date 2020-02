Parma-Lazio, Inzaghi: “Vogliamo lottare contro le corazzate. Nessuna polemica con D’Aversa”

Parma-Lazio, Inzaghi nel post-partita

Parma-Lazio, Inzaghi | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo i tre punti ottenuti all’Ennio Tardini che portano la sua squadra a -1 dalla Juventus capolista, il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi. Ecco le sue parole.

Le parole di Inzaghi

“Io continuo a dire che abbiamo fatto una buona partita, senza pensare agli obiettivi. I ragazzi sono stati meravigliosi. L’unico neo è non aver chiuso la partita, ma ci sta contro una squadra così. Questa è una di quelle serate che ricorderemo, è una gioia allenare questi ragazzi. Parolo? Giocatore straordinario, ci dà una grossa mano quando viene chiamato in causa. Si va avanti con una grande compattezza. La prossima contro l’Inter? Faccio i complimenti ai nerazzurri per quello che stanno facendo, sarà una bellissima partita. Vogliamo essere lì a lottare contro le grandi corazzate, vogliamo andare avanti così. Le polemiche nel post-partita? Roberto è un amico, non c’era nessuna schermaglia. E’ normale, erano arrabbiati dopo la sconfitta, noi abbiamo vinto con merito”.