Oroscopo di oggi 9 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Quello che non ha dato il lavoro può dare l’amore. Giornata particolare, pronto a rinverdire un legame o nuovo approccio. Venere finalmente nel segno.

Toro. Domenica un po’ stressante. Settimana emotivamente non facile. Prendi le distanze da qualcuno che non vuole ascoltarti. Recupero dalla prossima settimana.

Gemelli. Grande voglia di fare di più da questa domenica, incontri positivi in questo periodo, il meglio arriverà ad Aprile.

Cancro. Probabile che tu non hai più voglia di seguire un percorso, progetto o programma. Cambiamenti in arrivo. Fai un passo alla volta se ci sono sentimenti in crisi.

Leone. Luna favorevole e Venere interessante, bella domenica. Hai più voglia a stare con la persona che ti piace. Gli incontri del periodo sono molto favorevoli.

Vergine. Riferimenti più stabili, è questo di ciò che hai bisogno. Venere opposta significa lontananze in qualsiasi campo, ora si può recuperare. Novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox video

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questa è una domenica che invita a riflettere sul futuro. Non è un mese che chiama l’amore ma si guarda in avanti. Non sottovalutare le tensioni che nascono, devi recuperare serenità.

Scorpione. Tensione da risolvere, hai bisogno di certezze, ma ci sono persone che regalano solo il contrario. Momenti di forte confusione, ma arrivano novità e sensazioni speciali.

Sagittario. Stelle dalla tua parte, ci sono belle emozioni. Venere e Marte sono favorevoli e possono aiutarti. A livello sentimentale arrivano novità ed opportunità.

Capricorno. Le storie d’amore vanno gestite con attenzione. Giove e Saturno nel segno producono effetto pesante. Evita complicazioni senza paura, si può risolvere tutto. Settimana confusa.

Acquario. Giornata faticosa, non è possibile fare tutto. Andrebbero evitate le complicazioni. Stanchezza in agguato!

Pesci. Alcune persone dalla tua parte non lo sono come credi. Sarà importante capire su quale persone puoi contare e valide per costruire un futuro migliore. Cerca di risolvere qualche problema economico.