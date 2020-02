Notizie Torino, piove sul bagnato con 3 infortuni: il comunicato

Esordio amaro per mister Longo sulla panchina granata: l’1-3 patito per mano della Samp mette subito la strada in salita. Ma il danno è doppio, anzi triplo, con 3 giocatori che pur avendo terminato la partita hanno riportato dei problemi fisici.

Ultime Torino: stop per Nkoulou, De Silvestri e Lyanco

Ad annunciarlo è stato lo stesso club granata con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: benché abbiano concluso regolarmente la partita, Nkoulou, Lyanco e De Silvestri hanno subito degli acciacchi fisici che saranno valutati nelle prossime ore. Per quanto riguarda il centrale si tratta di un trauma facciale, per l’esterno ex Lazio una distorsione alla caviglia mentre il brasiliano ha ricevuto un colpo al nano. Per tal motivo le loro condizioni saranno valutate nei giorni a seguire, ma appare complicato che possano scendere in campo, rebus sic stantibus, nel prossimo impegno della squadra, in programma domenica 17 febbraio a San Siro contro il Milan.

Come cambia il Toro?

A questo punto la difesa è tutta da inventare ed è possibile che il mister provi già ad accelerare i tempi per un passaggio alla difesa a 4, vista la penuria di difensori centrali (c’è anche la squalifica di Izzo con cui fare i conti). Al momento i sostituti designati per la difesa sono Djidji e Bremer, ma nessuno dei due fino a questo momento ha ricevuto un minutaggio adeguato.