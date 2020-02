Notizie Spal, Gazzoli: “Esonero Semplici? Vedremo a fine partita”

Parole che suonano come un ultimatum: la settimana di Maurizio Semplici non è stata particolarmente facile e dopo le parole del dirigente spallino ora è possibile come Spal-Sassuolo per lui sia come un dentro o fuori.

Ultime Spal, pronto l’esonero per Semplici

La zona salvezza in fondo dista solo 4 punti, quindi tutto è ancora da fare, mancano tante partite. A patto però, che la rotta delle ultime gare sia invertita, altrimenti sarà addio. Più o meno è questo il senso delle parole di Andrea Gazzoli, direttore generale della SPAL: “Abbiamo fatto bene in casa, fuori ci aspettiamo qualcosa in più. Semplici? Premiamo il lavoro e la prestazione, vediamo a fine partita“. Si attende a questo punto l’esito della gara di oggi: anche qualora arrivasse una prestazione convincente, potrebbe non bastare in caso di sconfitta, soprattutto dopo le ultime sconfitte contro Bologna e Lazio. La classifica in questo momento recita 15 punti e gli estensi non possono permettersi altri passi falsi.

Il possibile sostituto

Appena pochi giorni fa era arrivata un’iniezione di fiducia al tecnico ed infatti tutto l’ambiente spallino negli ultimi giorni si è chiuso su sé stesso, alla ricerca della concentrazione. Oggi l’uscita di Gazzoli ha mostrato quale sia l’ambiente in società. Non sono stati portati avanti i contatti con Ballardini, per cui non è il caso di sbilanciarsi, ma come riferisce Sky Sport, è sicuramente un nome sul taccuino del presidente Mattioli.