Notizie Milan, infortunio per Donnarumma nel derby

Ultime Milan, infortunio per Gigio Donnarumma. Il portiere dei rossoneri si è infortunato in occasione della gara di campionato contro l’Inter. Al minuto 24′ il portiere si è tuffato per respingere la conclusione di Vecino. In quella occasione la gamba del portiere è rimasta piantata nel terreno causando un infortunio al numero 99 del Milan. Il portiere è rimasto in campo per qualche minuti ma non al meglio. Dopo lo stop ad Handanovic, anche Gigio Donnarumma non è al meglio. Pronto a subentrare Begovic che ha cominciato il riscaldamento a bordocampo.

Ultime Milan, gli aggiornamenti

Il portiere, nonostante il dolore ha deciso di proseguire per tutta la prima frazione di gioco nonostante le condizioni precarie. Come confermato da Sky Sport, infatti, il portiere anche se non al meglio ha deciso di restare in campo per dare una mano ai compagni cominciando a correre tra i pali per testare la tenuta della caviglia dolorante.

In aggiornamento