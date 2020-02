Il tonfo della Vecchia Signora al Bentegodi, per i quotidiani porta una firma soltanto: si tratta di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus reo di avere il migliore materiale sotto mano e non sfruttarlo.

Verona-Juventus, è Sarri il colpevole?

“Sarri, così non va”: il titolo di apertura di Tuttosport è già parecchio eloquente di per sé quando si tratta di individuare il colpevole della clamorosa sconfitta della Juve per mano del Verona. Si imputa al tecnico di aver impostato una squadra paurosamente flemmatica, senza la grinta necessaria, che spesso basta a sé stessa e che crede che lo Scudetto sia ormai un qualcosa di acquisito.

La Gazzetta dello Sport rincara la dose, sottolineando come neanche un CR7 da record (in gol da 10 partite, come Pascutti) basti a portare a casa il risultato: è la storia più vecchia del mondo, puoi anche avere il pilota migliore, ma se la macchina non gira, se i pistoni non stantuffano o il serbatoio si svuota troppo in fretta, allora i problemi ci saranno sempre. La verità è che, come detto da Mihajlovic, questa non è più la squadra di Allegri, brutta ma cinica oltre ogni misura, e non è ancora la squadra di Sarri. Il punto è: quanto tempo avrà il tecnico a disposizione?

Non solo stampa: spunta #sarriout

Anche i social si sono chiaramente scatenati dopo la sconfitta al Bentegodi, ed in poco tempo, tra gli hashtag più gettonati è salito rapidamente in classifica #sarriout, ossia fuori Maurizio. La richiesta arrivata sul web ha cominciato a serpeggiare fin dal gol di Pazzini ed è in poco tempo esplosa: molti tifosi vogliono l’esonero di Maurizio Sarri.