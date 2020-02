Notizie Juventus, Mandzukic al Benevento: parola di Inzaghi

Mario Mandzukic al Benevento, tutto vero: a raccontarlo è il tecnico delle Streghe, Filippo Inzaghi, che è letteralmente innamorato del croato.

Mercato Juve, Mandzukic sogno del Benevento

I sanniti stanno praticamente ammazzando il campionato di Serie B, con 51 punti e ben 14 lunghezze di vantaggio sul Crotone secondo. Merito dei giocatori, dello staff, di Inzaghi, ma anche di una proprietà attenta e protesa all’investimento. Ieri a Sky Sport il mister ha svelato un retroscena riguardante il presidente Oreste Vigorito: “Per dare un’idea di che persona sia, vi dico che dopo la partita con la Salernitana voleva darci comunque il premio vittoria, per l’impegno che aveva visto in campo“. Un magnate d’altri tempi, che addirittura coltivava il sogno Mandzukic, (poi passato in Qatar) come svelato da Inzaghi: “Voleva prenderlo, è una persona ambiziosa, un presidente così è merce rara. Benevento oggi è un’isola felice, ci saranno anche momenti difficili, ma saremo uniti anche in quel caso“.

IN AGGIORNAMENTO