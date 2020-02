Notizie Inter, Petit: “Messi non è Ronaldo, sa che la fine è vicina”

La clausola che permette a Messi di liberarsi dal Barcellona ha già scatenato rumour di mercato e di conseguenza, anche qualche opinione a dir poco infuocata.

Ultime Inter, Petit stronca Messi

Forse perché amico di Abidal, in contrasto con la Pulce per il rinnovo, ma Emmanuel Petit si è andato giù pesante con l’argentino ai microfoni di Paddy Power: “Non è Cristiano Ronaldo, mentalmente non è la stessa macchina. Ronaldo è un mostro, a 32 anni Messi ha solo uno o due anni per giocare allo stesso livello. Non credo si troverebbe bene coi ritmi inglesi, in Spagna è protetto. Ed anche restando al Barcellona al fianco di grandissimi campioni, non avrà lo stesso ritmo di qui a poco, la fine è vicina. Non vedo perché un grande club come il City dovrebbe acquistarlo all’età di 33 anni, questa è un’operazione che andava fatta 2 anni fa“.

Ultime mercato, ci sono Inter e Juventus su Messi

Il Manchester City, il Real Madrid, e tutte le big d’Europa: al di là delle opinioni dell’ex terzino, la sensazione è che se l’ex Pallone d’Oro dovesse salutare Barcelliona, allora si scatenerebbe una vera e propria asta. In Italia, mettendo da parte la romantica ide Napoli, ci sono Inter e Juventus che se non altro, con qualche sforzo, potrebbero permetterselo. I nerazzurri in particolare possono contare su un argomento molto convincente per spegnere il fuoco che attualmente divampa al Barcellona e assicurarsi al contempo il colpo del millennio.