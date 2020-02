Notizie Inter, Godin: “Sappiamo come fermare Ibrahimovic”

Ultime Inter | Diego Godin, difensore dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rai Sport prima della gara contro il Milan:

“È una partita fondamentale, sappiamo cosa significa vincere il derby per i nostri tifosi ma sono anche tre punti fondamentali per il campionato.

Anche se non pensiamo solo a quello ma soprattutto per quello che significa una partita del genere. Ibrahimovic? È un grande giocatore, un grande attaccante e porta tanta esperienza al Milan. Daremo il massimo in difesa. Sappiamo come fermarlo, sicuramente cercheremo di vincere questa partita.