News Juventus, tegola per Sarri: Douglas Costa rischia il lungo stop

News Juventus, infortunio Douglas Costa | Preoccupazione in casa Juve, dopo la sconfitta rimediata contro l’Hellas Verona nell’anticipo di ieri sera. Il calciatore brasiliano Douglas Costa è uscito anzitempo dal match, chiedendo la sostituzione al suo tecnico. Maurizio Sarri è in apprensione, perché il calciatore adesso rischia un nuovo lungo stop. Serata grigia per il tecnico di Figline, oltre al danno, arriva la beffa. C’è un ennesimo infortunio muscolare per il suo fantasista, e potrebbe essere out per il match di Champions contro il Lione.

Ultime Juventus, Douglas Costa potrebbe recuperare per il match contro l’Inter

Arriva un nuovo momento delicato per il giocatore della Juventus ed ex Bayern Monaco. Il brasiliano Douglas Costa si trova di fronte all’ennesimo problema muscolare. Arriveranno presto gli esami strumentali che faranno chiarezza sulle condizioni del giocatore. C’è da capire se si tratta di una semplice contrattura oppure se c’è un nuovo stiramento al suo muscolo. Nell’ipotesi di uno stiramento, il calciatore resterebbe ai box per lungo tempo, saltando le prossime gare della sua squadra. Milan in Coppa Italia, SPAL e anche Brescia. La speranza sarebbe quella di recuperarlo almeno per il big match contro l’Inter, valido praticamente per lo scudetto, in programma il prossimo primo marzo.