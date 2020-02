Tweet on Twitter

News Inter, le ultime sulle condizioni di Handanovic: lo sloveno verso il forfait

News Inter, le ultime su Handanovic alla vigilia del derby | Mancano meno di 24 ore alla sfida più attesa del week-end, quella legata ai due club di Milano. A San Siro c’è l’ennesimo derby di Serie A tra Inter e Milan, che chiuderanno la giornata di campionato dandosi battaglia sul terreno di gioco. I due tecnici sono chiamati a scegliere l’undici titolare, condizionati anche dalle condizioni dei calciatori che compongono il loro organico. Antonio Conte dovrà fare a meno di Samir Handanovic: l’estremo difensore, stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.com, dovrebbe dare forfait nella sfida di domani. I pali dovrebbero essere affidati a Daniele Padelli.

Notizie Inter e Milan: Ibra recupera, Handanovic no: lo sloveno dovrebbe essere ancora escluso da Conte

Stefano Pioli sembra aver recuperato Zlatan Ibrahimovic, dopo le parole annunciate in conferenza stampa nel corso della giornata appena conclusa. Non può considerarsi uguale la situazione sull’altra sponda di Milano, legata a Samir Handanovic. Il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, dovrebbe fare a meno dell’estremo difensore sloveno e capitano della società interista. Il verdetto, dopo il lavoro svolto in allenamento negli ultimi giorni, dovrebbe essere quello di un’esclusione dal derby di domani. Un altro punto di domanda è legato ad Eriksen: il danese potrebbe partire da titolare, ma niente è ancora deciso.