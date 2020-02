Napoli-Lecce 2-3: Callejon accorcia le distanze – LIVE

Napoli-Lecce, il risultato è di 2-3

A guardare la panchina e chi è in campo nel Napoli, viene solo da essere ottimisti: Allan, Mertens, Manolas, Lozano, si accomodano tutti inizialmente fuori. La differenza in campo con il Lecce c’è, ma almeno nelle prime battute non è così palese e i padroni di casa incorrono ancora una volta in errore di precisione, figli di una certa mancanza di serenità: la tragedia in scena al 19′ tra Milik e Zielinski, che davanti alla porta cincischiano senza trovarsi, lascia il San Paolo ammutolito e disperato. Poco prima, sulla testa della mezzala polacca, era transitato un pallone più difficile da spedire fuori che in porta, visto che il tutto avveniva all’interno dell’area piccola.

E come spesso accade la dura legge del gol non perdona: al 29′ cross di Saponara dalla sinistra, Falco batte verso la porta e Lapadula è il più rapido ad intervenire sulla respinta corta di Ospina. È il sesto gol in Serie A per lui quest’anno. Il Napoli riesce a reagire nella seconda parte di gara, trovando subito il pareggio grazie al gol di Milik da pochi passi: il polacco rischia colpendo la traversa, ma alla fine il pallone entra in porta. La gioia dei padroni di casa dura poco tuttavia, visto che al 61′ gli ospiti si riportano di nuovo in vantaggio, ancora con Lapadula: cross dalla destra, a rientrare dello scatenato Falco, sul quale stavolta l’attaccante supera tutti di testa. Il Napoli è in bambola ed al 71′ soltanto un super intervento di Ospina evita il tracollo anticipato. Che arriva all’82’, con la punizione magistrale di Mancosu che segna il 3-1 per gli ospiti.

Il tabellino di Napoli-Lecce

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka (45′ Mertens), Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Majer (67′ Petriccione), Barak; Saponara; Lapadula, Falco. All. Liverani

Gol: 29′, 61′ Lapadula (L), Milik 47′ (N), 82′ Mancosu (Lecce)

Ammoniti: Koulibaly (N)