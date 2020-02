Liverani dopo Napoli-Lecce: “Saponara valore aggiunto, Lapadula fondamentale per noi”

Liverani dopo Napoli-Lecce

Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria sul Napoli. Queste le sue parole:

“Subiti i primi 20 minuti, siamo rimasti schiacciati. Dopo un paio di giocate abbiamo preso coraggio, da lì abbiamo cercato di mettere in difficoltà una squadra forte. Questo avevamo pensato e provato. Dopo il pareggio del Napoli ci è riuscito ancora di più. Sulla personalità? Saponara, Deiola e Barak ci possono dare una mano, sono un valore aggiunto per la nostra rosa. La squadra si allena con grande intensità, si può giocare le proprie carte in Serie A. Saponara? Non ha mai avuto dubbi sul venire, gli altri mi dicevano di non prenderlo. Ma è un ragazzo sensibile e forte. Io credo che i giocatori determinino i numeri, con Saponara e Falco era un 4-2-3-1, loro sulle ripartenze cercavano di inserirsi tra le linee. Le idee possono essere aiutato e correlata da chi sa fare calcio. Se non c’è qualità è dura decriptare i messaggi che manda l’allenatore. Su Lapadula? E’ un giocatore che si esalta nelle battaglie, lavora così anche durante la settimana. Cerco di fargli capire di non sprecare troppe energie, deve imparare a correre meglio. E’ voglioso e a fame, fondamentale per noi”.