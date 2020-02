Giuntoli dopo Napoli-Lecce: “Contatto su Milik netto, incredibile non sia stato usato il VAR”

Giuntoli dopo Napoli-Lecce

Giuntoli Napoli Lecce | Una partita davvero molto intensa al San Paolo, dove oggi si sono affrontati Napoli e Lecce. Gli azzurri sono caduti per 3-2 contro una grande prestazioni degli uomini di Liverani, ma a fine gara c’è stato ovviamente anche lo spazio per diverse polemiche. Nel secondo tempo infatti è avvenuto un episodio piuttosto importante, in cui Milik ha reclamato un calcio di rigore. Il polacco è stato richiamato alla simulazione, ma quello che ha alzato il polverone è stato sicuramente l’interpretazione da parte dell’arbitro Giua. Quest’ultimo infatti ha scelto di non andare a rivedere l’episodio al VAR. Il ds azzurro Giuntoli ha detto la sua ai microfoni Sky. Queste le sue parole:

“Milik è stato sicuramente toccato in area di rigore, già dal campo l’impressione è stata quella. La caduta è stata giudicata un po esagerata dall’arbitro, ma il VAR doveva essere utilizzato. In Serie A sono già accadute cose del genere, ma è incredibile che non si faccia uso di questo ausilio. Ci sta sbagliare una decisione, così come ci sta perdere o pareggiare, ma se si fosse fatto uso del VAR, sarebbe stato chiamato il rigore”.

Napoli: altra sconfitta, altri dubbi

Per il Napoli è arrivata un’altra sconfitta, e ancora una volta l’ambiente azzurro si destabilizza, proprio sul più bello, quando i risultati stavano iniziando ad arrivare. Gattuso dovrà ritrovare compattezza e fiducia, i giocatori ad essere più cattivi, esattamente come chiede il tecnico.