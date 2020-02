Gattuso dopo Napoli-Lecce: “Squadra fragile e poco cattiva. Episodio Milik? Se c’è il VAR..”

Gattuso dopo Napoli-Lecce

Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Squadra fragile, è stata data troppa libertà a Lapadula. In questo momento non c’è la giusta cattiveria, le partite devono finire 0-0 anche se non fai gol. La prossima mossa? Ci rivediamo la partita insieme, bisogna lavorare sulla compattezza e sull’annusare il pericolo. Negli ultimi 30 metri abbiano tante occasioni, ma al momento la squadra perde subito di sicurezza. A cosa è dovuta la fragilità? Posso capire di prendere gol a campo aperto o sulle fasce, ma il problema è che c’è troppa passività e non c’è pressione. Puoi anche aspettare, ma poi bisogna andare con più veemenza. Mi dispiace di aver dato un’altra mazzata a noi stesso e ai tifosi. In questo momento la tecnica non basta, bisogna sistemare entrambe le fasi. Lasciamo un po a desiderare. Abbiamo giocatori importanti e che hanno fatto un centinaio di partite, ma oggi sapevamo che la difesa poteva fare un po di fatica. Maksimovic e Koulibaly non giocavano da tanto. Dobbiamo migliorare sulla lettura delle partite. Sul contatto su Milik? Non voglio offendere, meglio lasciar parlare il direttore. Se c’è il VAR se ne deve fare utilizzo. Non costa nulla”.