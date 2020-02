Mercato Juventus, Dybala rinnoverà: le richieste dell’entourage

Mercato Juventus: Dybala-rinnovo, si continua a trattare

Mercato Juventus Dybala | Un mercato in continuo fermento quello di Serie A, ed in particolare quello della Juventus, che ad oggi continua sia con le operazioni in entrata che con quelle in uscita. Intanto ciò che preme maggiormente alla Vecchia Signora, è certamente il risolvere la questione piuttosto spinosa per quanto riguarda il rinnovo di Dybala. L’argentino è una pedina importante per Sarri, e la società ha più volte confermato le proprio intenzione: tenersi stretto la Joya, e blindarlo da eventuali assalti.

Per farlo chiaramente si dovrà trovare un accordo, e in questi giorni le parti stanno trattando per chiudere il più in fretta possibile la trattativa. Paratici ha confermato in contatti, intanto la richiesta di Dybala e del suo entourage è chiara: 10 milioni di euro all’anno. Questa la notizia riportata da cm.it.

Notizie Juventus: Dybala, urge il rinnovo

Dybala era stato dato per partente già da inizio stagione, ma alla fine le sue ottime prestazioni e il suo sapersi imporre in maniera decisiva, ha convinto Sarri e dirigenza a tenerselo stretto. Ora è di fondamentale importanza il suo rinnovo, specie considerando degli eventuali assalti in estate. Urge chiudere la pratica il prima possibile, da qui a breve si attendono ulteriori novità.