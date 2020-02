Lazio, Lulic non convocato | La Lazio deve fare i conti con l’infortunio di Senad Lulic. Il capitano della Lazio non è stato nemmeno convocato per la sfida al Parma di oggi pomeriggio.

Lazio, Lulic infortunato: salta il Parma

Simone Inzaghi, in conferenza stampa aveva già preannunciato problemi per il capitano della Lazio e le conferme sono arrivate dalla lista dei convocati. Sulla sinistra ci sarà dunque Jony, sostituto naturale di Lulic. L’esterno spagnolo poteva partire a gennaio e salutare mentre ora diventa fondamentale per le sorti della Lazio. I guai, però, per Inzaghi potrebbero non essere risolti nel breve. Lulic, infatti, potrebbe saltare anche la partita contro l’Inter, oltre quella con il Parma.

I convocati

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Vavro;

Centrocampisti: A. Anderson, Cataldi, D. Anderson, Jony, Leiva, Luis Alberto, Minala, Parolo;

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

Parma-Lazio, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta della Juventus, sul campo del Verona, la Lazio ha un’altra possibilità di accorciare le distanze. La lotta scudetto con Inter e Juventus, dunque, potrebbe diventare sempre più interessante. Nonostante le noie fisiche di alcuni calciatori, Inzaghi proverà a battere un Parma in ottima salute e ad infiammare il popolo biancoceleste. Ecco, intanto, la probabile formazione che scenderà in campo alle 18.

PARMA (4-3-3): Radu; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Caprari, Cornelius, Kucka. All.: Roberto D’Aversa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi