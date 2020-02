Inter-Milan, 0-2 al 45′: assist e gol, Zlatan is back – LIVE

Inter-Milan, risultato e cronaca della partita

Inter-Milan, risultato del match | E’ il Derby di Milano numero 225 tra Inter e Milan, formazioni che vivono questa partita con un clima particolare. Entrambe le squadre vogliono portarselo a casa, con obiettivi diversi per la propria stagione. Il Milan cerca di inseguire l’Europa e parte subito forte, cercando di pressare alto la formazione di Antonio Conte. Al nono minuto trovano anche il palo con una bordata di Calhanoglu da lunga distanza che impensierisce l’estremo difensore dell’Inter, Daniele Padelli. Poco più tardi prova a reagire la formazione nerazzurra, alzando un po’ i ritmi. Non basta, perché Zlatan Ibrahimovic decide di salire in cattedra nel derby di Milano. Trova prima un assist pazzesco, saltando più di tutti dopo un’imbucata di Samu Castillejo e trovando una sponda per Ante Rebic che a due passi non può sbagliare. Poco più tardi è ancora Ibra a regalare una gioia ai rossoneri. Trova a due passi la rete che tanto attendevano i tifosi del Milan. Di testa, lo svedese torna ad essere protagonista a San Siro: Zlatan is back. I primi 45 minuti di gioco si chiudono con il risultato di 0-2 a favore dei rossoneri. Emozioni a San Siro.

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Il tabellino

Gol: 39′ (M) Rebic, 45′ (M) Ibrahimovic.

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R.Lukaku, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; A.Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Maresca

Ammoniti: –