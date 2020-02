Inter-Milan, parla Lukaku: “Sono qui per vincere, contento del mio impatto in Serie A”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lukaku dopo Inter-Milan

Inter-Milan, Lukaku | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport Romelu Lukaku, l’uomo partita del derby, salito in cattedra nella vittoria contro il Milan. Ecco le sue parole.

Le parole di Lukaku

“Il primo tempo abbiamo lasciato troppo spazio al Milan, loro hanno giocato bene, gli faccio i complimenti. Facciamo quattro gol nel secondo tempo, era importante tenere la palla, sono troppo contento per questa vittoria. Juventus? Non ha condizionato la nostra partita, semplicemente siamo venuti fuori un po’ dopo, questo pubblico ha visto la nostra mentalità, volevamo vincere ad ogni costo. La cosa più importante è la squadra, io sono qui per vincere. Sapevo della difficoltà di questo campionato, ma grazie alla squadra e al tecnico, sto facendo bene. La mia testa è già al match col Napoli”.