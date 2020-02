Inter-Milan, il gol di Ibrahimovic: l’attaccante segna di testa – VIDEO HIGHLIGHTS

Il Milan in vantaggio per 2-0 sull’Inter. In gol va il più atteso, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese sfrutta una sponda di Kessiè e mette dentro di testa il gol che vale il doppio vantaggio per i rossoneri