Inter-Milan, Ibrahimovic: “Loro non da secondo posto nel primo tempo. Abbiamo peccato d’esperienza”

Inter-Milan, parla Ibrahimovic dopo il match

Inter-Milan, Ibrahimovic | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il centravanti del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter nel derby.

Le parole di Ibrahimovic nel post-partita

“Difficile spiegare, abbiamo fatto un primo tempo perfetto, il secondo tempo l’esatto opposto. Abbiamo preso due gol subito nei primi 15 minuti, da lì in avanti poi diventa complicata. Abbiamo seguito tutto tatticamente quello che avevamo fatto per l’intera settimana, nel secondo tempo la squadra ha perso la fiducia, quando è così diventa difficile. Che clima c’era nello spogliatoio? Quando perdi è difficile, soprattutto in un derby così, ma giovedì c’è la prossima partita e pensiamo a quella. Secondo me è anche una questione di esperienza, in queste partite devi saper tenere, soprattutto contro una squadra come l’Inter. Però vi dico che al primo tempo non mi è sembrata una squadra da secondo posto”.