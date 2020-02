Milan, i convocati di Pioli: c’è Ibrahimovic | Alla fine Zlatan Ibrahimovic sarà del derby. Dopo una dura settimana tra dubbi e lavoro sul campo per riprendere la condizione migliore, l’attaccante svedese ha recuperato completamente. Stefano Pioli ha sciolto le ultime riserve e ha diramato la lista dei convocati.

Inter-Milan, i convocati di Pioli

Il Milan, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha svelato la lista dei convocati di Stefano Pioli per il derby di questa sera.

23° giornata di Serie A, è tempo di Derby di Milano. A San Siro, stasera alle 20.45, si gioca Inter-Milan, quarta giornata del girone di ritorno. Dopo la rifinitura in mattinata, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati per la stracittadina di questa sera. Ecco, di seguito, tutti i rossoneri a disposizione per il match:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić.

Ibrahimovic torna per il derby di Milano

Highlander Zlatan Ibrahimovic. Potrebbe essere questo il soprannome di Zlatan Ibrahimovic in vista del derby di questa sera tra Inter e Milan. L’attaccante svedese ha vissuto una settimana di intenso lavoro per recuperare in vista del match più importante dell’anno in quel di Milano e alla fine ce l’ha fatta. Sarà della partita e sarà anche titolare nello scacchiere di Stefano Pioli che non può fare a meno della personalità del numero 21.