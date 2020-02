D’Aversa infuriato dopo Parma-Lazio: “Rigore netto, l’arbitro invece vuole fare il simpatico”

D’Aversa nel post-partita di Parma-Lazio

D’Aversa dopo Parma-Lazio | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei crociati, Roberto D’Aversa. Ecco le sue parole al margine della sconfitta subita in casa contro i biancocelesti.

Le parole di D’Aversa

“Contatto Acerbi-Cornelius? Cosa vi devo dire? Da tutte le immagini si vede che è rigore netto, ce n’era anche un altro su Bruno Alves. Cosa dobbiamo commentare? Io stasera faccio fatica. Sapete qual è il problema? Si pensa che quando una società è così corretta, si passa per stupidi. A me non piace commentare gli episodi, ma è inutile fare il simpatico. L’arbitro vuole fare il simpatico nel primo tempo, non c’è bisogno. Può fare il simpatico fischiando, Cornelius è un giocatore correttissimo. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, cosa devo dire ai miei? Inutile stare a discutere, ho cercato di calmare i miei, non volevo rischiare per le prossime. Facciamo gli incontri con gli arbitri, ma a cosa serve? Non voglio creare alibi ai miei giocatori, da domani lavoreremo sugli errori commessi. Ma stasera abbiamo visto qualcosa di palese, non prendiamo in giro città e tifosi. Ci può essere un errore, lo accetto volentieri. Non andare a rivedere al VAR vuol dire non essere corretti”.