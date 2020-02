Conte dopo Inter-Milan: “Serata speciale. Scudetto? Molto presto, ma è giusto sognare”

Conte nel post-partita

Conte dopo Inter-Milan | Ha parlato nel post-partita di Inter-Milan ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte. Ecco le sue parole al margine della vittoria nel derby contro i rossoneri.

“Sicuramente è stata una notte speciale. Il primo tempo siamo andati in grande difficoltà, forse come non mai quest’anno e c’era il rischio di prendere un’imbarcata. Siamo stati bravi a venirne fuori, equilibrandoci e capendo dove dovevamo migliorare, con fiducia per quello che si era fatto. Il merito va a questi ragazzi, al di là del risultato, vedo che nei momenti di difficoltà i miei reagiscono. Questa è una prestazione dove dimostrano di crescere. Scudetto? Molto presto per parlare di cose che oggi possiamo comunque sognare. Questo è un periodo dove arriveranno match importanti, in cui scopriremo le nostre possibilità. Ora arriva il Napoli, poi c’è lo scontro diretto con la Lazio. Ci vogliono tempo e pazienza, stiamo facendo cose egregie. Stiamo dimostrando di avere grande forza, i miei hanno grandi attributi. Nelle situazioni di difficoltà bisogna assumersi le proprie responsabilità, io per primo, è per questo che siamo venuti fuori. Dal primo all’ultimo, volevamo ribaltare la situazione. Tutti uniti, tutti compatti, dimostrando di essere squadra. Prima testa, poi cuore. Ci sono state entrambe, sono contento. Poi però bisognerà lavorare sull’evitare di giocare come nel primo, ripartendo dal secondo. Eriksen? Non nego che avevamo optato di partire con lui dal 1′, ma abbiamo poi scelto Alexis Sanchez. Si sta inserendo bene, ritrovando quel ritmo che aveva anche un po’ perso per i problemi legati agli Spurs. Più passa il tempo, più diventa importante”.