Caressa: “Si è incrianata la fiducia delle società negli arbitri”

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parlato degli errori arbitrali di oggi:

“Si è incrinata la fiducia delle società negli arbitri. In occasione del contatto tra Cornelius e Acerbi l’attaccante prima spinge il difensore. L’arbitro stava guardando l’azione e vede prima questo episodio, a questo punto l’arbitro decide ed il VAR non può intervenire sulla trattenuta evidente del difensore. Per questo motivo non è stato dato i lcalcio di rigore.

Sul rigore chiesto da Correa invece l’attaccante ha già calciato e poi arriva il tocco del difensore.