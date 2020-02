Calciomercato Torino, Zaza può partire subito: Lokomotiv Mosca su di lui

Calciomercato Torino – Zaza | E’ terminato da poco più di una settimana il calciomercato in Italia, ma il discorso è valido solo per quello in entrata. Sì, perché arriverebbero dalla Russia, Nazione in cui il mercato è ancora aperto fino alla fine di febbraio, nuovi interessamenti sulla Serie A. La Lokomotiv Mosca non avrebbe frenato i propri interessi verso quello che è l’attaccante del Torino, Simone Zaza. L’ex Valencia potrebbe dire nuovamente addio al campionato italiano, lasciando la formazione granata per cercare più spazio nella Russian Premier League.

News Torino, Zaza può dire addio subito: interesse concreto dalla Russia

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sport.ru, la Lokomotiv Mosca sarebbe intenzionata a prelevare dal Torino, l’attaccante Simone Zaza. L’arrivo di Moreno Longo potrebbe cambiare tutto per lui, considerando la variante tattica che vede le due punte in avanti, con un fantasista a rimorchio. Il centravanti ex Juventus però vorrebbe tornare a sentirsi protagonista assoluto in questa stagione ed è per questo che potrebbe unirsi alla formazione russa, che andrebbe a utilizzarlo come attaccante principale dell’undici titolare. Nella stessa formazione della capitale russa, c’era finito Joao Mario, che con la maglia rossoverde sembra rinato dopo la brutta parentesi italiana, vissuta con la maglia dell’Inter. Con l’Europeo alle porte, Simone Zaza sarebbe intrigato dall’esperienza dei prossimi sei mesi.