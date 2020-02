Calciomercato Napoli, grane nei rinnovi di Milik e Mertens

Il Napoli è impegnato nei rinnovi dei suoi attaccanti: sia per il polacco che per il belga la situazione non è agevole.

Calcio mercato Napoli, con Milik ballano 30 milioni

Il campione di turno vuole un ingaggio da top, o in alternativa una clausola rescissoria che rispecchi lo stipendio secondo canoni che, secondo la presidenza azzurra, sono ormai vetusti. Una scena già vista all’ombra del Vesuvio, che si sta ripetendo anche quest’anno con Arkadiusz Milik (11 gol tra campionato e Champions): il polacco chiede ad Aurelio De Laurentiis circa 3,5 milioni all’anno, mentre il numero 1 azzurro si attesterebbe più volentieri su 3 tondi tondi. Ma come riferisce la Gazzetta dello Sport, il problema sta nella clausola: la proposta del Napoli è d’inserirne nel contratto una da 80 milioni di euro, mentre l’attaccante ed il suo entourage arriverebbero a 50 milioni e non oltre. A questo punto, complica anche l’arrivo di Petagna, c’è il rischio che il giocatore possa essere messo sul mercato senza un accordo.

Ultime mercato Napoli, la proposta a Mertens

In parallelo il Napoli porta avanti i discorsi con Mertens, intrecciandoli con quelli per il polacco. Perché qualora si arrivasse ad un addio per l’ex Ajax, allora è possibile che gli azzurri scelgano invece di accontentare il belga. Il suo contratto scadrà a giugno prossimo e per rinnovarlo ha chiesto 5,5 milioni di euro all’anno per le prossime due stagioni. Di suo, De Laurentiis non andrà oltre i 4 milioni a stagione, più 1 di bonus, per i prossimi 2 anni: si continua a lavorare.