Calciomercato Juventus, Pjanic deludente: ora può partire, ci sono tre big

Calciomercato Juventus: Pjanic è cedibile, tre big su di lui

Calcio Mercato Juventus Pjanic | La Juventus continua a muoversi sul mercato, e lo fa sia ragionando sui futuri investimenti, che sulle uscite importanti che potrebbero presentarsi a fine stagione. Nella rosa di Sarri ci sono diverse certezze, e ci sono alcuni giocatori che invece stanno un po deludendo nell’ultimo periodo. Uno di questi è Pjanic, il quale non sta disputando un campionato rispettando le aspettative e gli standard delle scorse annate.

Negativo anche ieri sera nel match contro il Verona, il bosniaco adesso non è più incedibile: la cessione è un’ipotesi concreta, specie vista la possibile monetizzazione di una sua partenza. Sul giocatore ci sono già diverse squadre interessate, per la precisione tre big, le quali avrebbero già fatto alcuni sondaggi: PSG, Real Madrid e Barcellona. Questa la notizia riportata da cm.it.

Notizie Juventus: quanto costa Pjanic?

Pjanic non sta di certo giocando un buon campionato, o quanto meno non così bene come era già successo in queste ultime stagioni (complici i problemi fisici). Il bosniaco è apparso parecchio sottotono nelle ultime uscite, tanto da alimentare alcune voci su una sua cessione. La Juventus potrebbe decidere di lasciarlo partire, e un prezzo già ci sarebbe: almeno 70-80 milioni di euro.