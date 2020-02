Calciomercato Juventus, Meunier obiettivo concreto: il belga si avvicina

Calciomercato Juventus: Meunier non rinnova con il PSG

Calcio Mercato Juventus Meunier | La Juventus continua il suo mercato, e lo fa ragionando già su qualche possibile colpo a giugno, quando magari Sarri avrà bisogno di ulteriori innesti per rinforzare una rosa già molto valida. Paratici è uno sempre molto attento alle occasioni, e sembra proprio che all’orizzonte possa essercene una parecchio interessante. Parliamo di Meunier, terzino del PSG, e obiettivo bianconero già da diversi mesi. Già in estate erano circolate diverse voci, ma sembra che adesso si possa effettivamente fare qualcosa di concreto.

La pista è caldissima, e intanto dalla Francia, più precisamente da L’Equipe, arriva una notizia molto positiva per la Juventus: Meunier ha rifiutato il rinnovo con il PSG, vuole partire. I bianconeri si sfregano le mani e sperano nell’arrivo del giocatore, capace sia di giocare a destra che a sinistra, oltre che addirittura come centrale di centrocampo.

Meunier: l’uomo perfetto per Sarri

Meunier è un obiettivo concreto per la Juventus, e a distanza di vari mesi di corteggiamento, finalmente i bianconeri sanno di poter affondare il colpo. Il giocatore belga è un profilo ideale per Sarri, vista esperienza, duttilità e condizione fisica. Il tecnico toscano vorrebbe avere un’opzione in più, qualche giocatore in rosa non lo convince tantissimo.