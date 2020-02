Calciomercato Inter, osservatori al Bentegodi per Kumbulla

Marash Kumbulla è l’oggetto del desiderio di mezza Serie A: il difensore albanese ieri ha duellato con un certo Cristiano Ronaldo, uscendone poi vincitore.

Calcio mercato Inter, occhi su Kumbulla

Ieri ha festeggiato nel modo migliore i suoi 20 anni, battendo un mostro come CR7: poco c’è mancato (1 millimetro o giù di lì) e sarebbe stato anche tra i marcatori del match, ma il VAR ha annullato la sua rete di testa, svettando proprio sul portoghese, per fuorigioco. Poco male, la festa gialloblu è stata comunque celebrata grazie ai gol di Borini e Pazzini. Il tutto, come riporta Tuttosport, non solo dei tifosi del Verona, ma anche di osservatori di City, United e Borussia Dortmund, presenti ieri al Bentegodi per vedere da vicino uno dei gioielli della Serie A di quest’anno.

La concorrenza per il difensore

Non sappiamo cosa andranno a scrivere nel proprio report gli scout presenti ieri a Verona, quel che è certo è che ci sarà da lottare parecchio per il centrale, ancora soltanto un 20enne. Il Napoli ha tentato la via classica, con una super offerta al presidente Setti di oltre 20 milioni: il sì dei veneti è arrivato per il momento, non quello del calciatore, che aspetta, secondo molti, che sia l’Inter a convincere il Verona. Il tutto mentre altre big del nostro campionato tentano l’inserimento in vista di giugno, in quella che si annuncia come una vera e propria asta per Kumbulla.