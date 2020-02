Calciomercato svincolati, Giuseppe Rossi è l’affare di questo febbraio

Giuseppe Rossi e i suoi fratelli: ci sono tanti calciatori attualmente senza squadra ma ingaggiabili a parametro 0 che potrebbero tornare in Serie A.

Mercato, occhio agli svincolati

Cominciamo innanzitutto dalle regole: per ingaggiare un calciatore svincolato c’è tempo fino al 31 marzo. Rossi, Matri e tanti altri: ecco gli affari a parametro 0. L’ultimo, in ordine cronologico, ad entrare nel poco ambito club degli svincolati è il bomber reduce dall’avventura col Brescia: dopo essersi liberato con una risoluzione dai lombardi, ci sono SPAL e Parma su di lui ma al momento le trattative sono in stallo visto il recupero di Paloschi e Floccari e quella che sembra una soluzione per l’affare Gervinho. Per quanto riguarda gli altri calciatori italiani, tra gli svincolati più appetibili ci sono il terzino classe ‘86 ex Milan Ignazio Abate, il portiere classe ‘85 Emiliano Viviano, l’attaccante classe ‘87 Giuseppe “Pepito” Rossi, il centrale classe 86’ Marco Andreolli e il centrocampista classe 93’ Lorenzo Crisetig.

Gli stranieri

Dividendoli tra campioni che hanno già calcato i campi della Serie A ed altri che magari sono stati soltanto accostati ai club nostrani. Ecco che assistiamo al formarsi di due gruppi di grande carisma: c’è l’attaccante brasiliano Jonathas, classe ’89, che ha già giocato con Brescia e Torino, Fredy Guarin, Ivan Strinic per quanto riguarda il primo; nel secondo invece, come occasioni a parametro 0 ci sono Coentrao (terzino ex Real Madrid), il brasiliano Diego Tardelli (classe ’85) e Martin Olsson.