Calciomercato, agente Thiago Silva: “Ha un grande amore per il Milan”

Thiago Silva potrebbe tornare a vestire la maglia del Milan, quasi 10 anni dopo averlo fatto per l’ultima volta: l’agente lancia segnali.

Calcio mercato Milan, l’agente di Thiago Silva apre ad un suo ritorno

Come Zlatan, assieme a lui. Anche in quell’estate di tanto tempo fa i due lasciarono insieme Milan per andare a fare le fortune del PSG: stavolta non si sono mossi all’unisono, ma dopo un anno potrebbero ricongiungersi ed i tifosi già sognano. Il discorso rinnovo tra Thiago Silva ed il Paris Saint Germain è in stallo ormai da tempo ed oggi, riportate da Sportmediaset, arrivano le parole dell’agente che di fatto aprono ad un ritorno in rossonero: “Thiago ha un grande amore per il Milan ma nulla è stato ancora deciso per il suo futuro. Tutto è possibile“, ha affermato Paulo Tonietto. Un virgolettato che di fatto, se messo in correlazione con gli ultimi rumour, suona come un invito a cominciare una trattativa.

