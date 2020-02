Verona-Juventus, Sarri a DAZN: “Troppo superficiali, così la Juve smette di vincere”

Sarri nel post-partita di Verona-Juventus

Verona-Juventus, Sarri nel post-partita | Ha parlato ai microfoni di DAZN, il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri. Ecco le sue parole al margine della sconfitta rimediata al Bentagodi contro l’Hellas.

“Differenza di rendimento che ci porta a fare risultati altalenanti. Sapevamo della difficoltà del match, eppure dopo il vantaggio abbiamo commesso delle leggerezze. Difficile commentare come abbiamo preso il primo gol. Se vogliamo che la Juventus continua a vincere, non possiamo essere così superficiali. Meriti dell’Hellas evidenti, ci hanno concesso opportunità che però non abbiamo saputo sfruttare. La testa è uno degli aspetti più importanti, se non c’è quella difficilmente puoi far venire fuori la tattica. Penso che dobbiamo capire che vincere non è scontato, nel corso degli anni diventa sempre più difficile per la Juve. Vuoi vincere? Bisogna lottare di più e sporcarsi, senza avere cali nel corso della partita. Non ci stiamo rendendo conto degli sprechi che stiamo facendo. Speriamo di venirne fuori, c’è sicuramente qualcosa da risolvere. Higuain? L’ho sostituito perché la sensazione della panchina è che si potevano creare più spazi con Paulo – Dybala, ndr – , valutazioni tattiche”.