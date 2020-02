Verona-Juventus 2-1, sogno Europa al Bentegodi. Brusca frenata dei bianconeri

Verona-Juventus, risultato e sintesi del match

Verona-Juventus, risultato e tabellino | Al Bentegodi la Juventus vuole prolungare il proprio score, approfittando del match impegnativo dell’Inter nel derby contro il Milan. Davanti a sé però ha un ottimo Verona, che non ha alcuna voglia di rendere le cose facili al tecnico Maurizio Sarri. La squadra di Ivan Juric parte subito forte, trovando anche la rete che dà lo scossone al match. Solo il VAR annulla la gioia dei tifosi dell’Hellas, perché Kumbulla viene pescato dal monitor in fuorigioco. Nella ripresa reagisce la Juventus, con il solito Cristiano Ronaldo che sale in cattedra: fuga verso la rete e vantaggio bianconero al Bentegodi. Il Verona reagisce e ribalta tutta la situazione davanti al proprio pubblico. Prima Fabio Borini con una serpentina ad entrare in area di rigore, la mette sul palo più lontano. Poco più tardi c’è un’ingenuità in area di rigore da parte di Leonardo Bonucci, che colpisce il pallone con la mano. Calcio di rigore per gli scaligeri e dagli undici metri si presenta l’intramontabile Giampaolo Pazzini. L’Hellas continua il suo percorso straordinario, cavalcando l’entusiasmo e mettendo nel mirino l’Europa che conta. La Juventus frena bruscamente, domani sarà occasione Inter nel derby di San Siro.

Il tabellino

GOL: 65′ Ronaldo, 76′ Borini, 86′ (R) Pazzini.



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso (58’Verre), Lazovic (79’Dimarco); Pessina, Zaccagni (68’Pazzini); Borini.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (81’De Sciglio), Pjanic, Rabiot; Douglas Costa (72’Ramsey), Higuain (59’Dybala), Cristiano Ronaldo.

ARBITRO: Massa.

AMMONITI: Alex Sandro, Lazovic, Pessina, Dybala, Pjanic