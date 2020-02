Paratici prima di Verona-Juventus: “Rinnovo Dybala? Parleremo con lui. Nei prossimi mesi..”

Tweet on Twitter

Paratici prima di Verona-Juventus

Una partita sicuramente interessante e complicata per i bianconeri quella di stasera contro gli uomini di Juric. Sarri si affida a Ronado e schiera a sorpresa Douglas Costa, in campo anche Rabiot. Paratici, ds della Juventus, ha parlato ai microfoni DAZN prima del match contro il Verona. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“La Juventus di Sarri è già delineata, affrontiamo la prima di questo ciclo, guardiamo partita per partita. Ci concentriamo su questa. Futuro di Dybala? E’ fondamentale, sappiamo il valore che ha e cosa rappresenta per noi. Nei prossimi mesi parleremo con lui, abbiamo già abbozzato qualche parola. Detto questo la Juve ha abbondanza in tutti i reparti, iniziamo da oggi e affrontiamo con fiducia tutte le altre partite”