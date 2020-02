Verona-Juventus: Kumbulla segna e il VAR gli toglie il gol per centimetri (VIDEO)

Tweet on Twitter

Verona-Juventus, gol annullato a Kumbulla per questione di centimetri: interviene il VAR

Verona-Juventus, Kumbulla: il VAR annulla il gol per fuorigioco | Era arrivato il vantaggio del difensore del momento, Marash Kumbulla, che l’aveva messa alle spalle di Szczesny. L’Hellas Verona si era portata in avanti sulla Juventus, ma il VAR ha annullato il gol agli uomini di Ivan Juric. La situazione di offside vede il giocatore davanti alla linea per questione di millimetri, il check del VAR evidenzia la posizione – anche se davvero di pochi millimetri – irregolare. Di seguito, le immagini del gol annullato a Kumbulla.