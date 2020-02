Verona e Juventus danno vita ad una gara bellissima, che vede i padroni di casa superare gli avversari in rimonta grazie alle reti di Borini e Pazzini.

La sintesi video di Verona-Juventus

Verona-Juventus, Highlights del match | Al Bentegodi la Juventus vuole prolungare il proprio score, approfittando del match impegnativo dell’Inter nel derby contro il Milan. Davanti a sé però ha un ottimo Verona, che non ha alcuna voglia di rendere le cose facili al tecnico Maurizio Sarri. La squadra di Ivan Juric parte subito forte, trovando anche la rete che dà lo scossone al match. Solo il VAR annulla la gioia dei tifosi dell’Hellas, perché Kumbulla viene pescato dal monitor in fuorigioco. Nella ripresa reagisce la Juventus, con il solito Cristiano Ronaldo che sale in cattedra: una fuga verso la rete al 65′. I padroni di casa però non mollano e si regalano una serata da sogno, prima pareggiando con Borini e poi ribaltandola con Pazzini dal dischetto.

IL TABELLINO E LA SINTESI NEL DETTAGLIO