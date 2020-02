Verona-Juventus, le formazioni ufficiali

Verona Juventus Formazioni Ufficiali | Match molto interessate quello che andrà in scena stasera al Bentegodi. Ad affrontarsi saranno Verona e Juventus, in questa gara valevole per la 23esima giornata di Serie A. La squadra di Juric è l’autentica sorpresa del campionato, e stasera tenterà la grande impresa contro gli uomini di Sarri. Per i veronesi in avanti c’è spazio per Di Carmine, mentre i bianconeri schierano in panchina Dybala, preferito Douglas Costa, che fin qui non ha totalizzato tante presenze. Queste le possibili scelte dei due tecnici:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Ronaldo; Higuain.