Ultime Milan, Pioli in conferenza: “Valuteremo oggi Ibra. Conte? Non lo invidio”

Domani si gioca una delle partite più importanti dell’anno: Inter–Milan è un derby, e pertanto, non si gioca, si vince e basta. E’ stato un mantra della conferenza di Pioli, assieme alla domanda ricorrente: gioca Ibrahimovic?

Le parole di Pioli prima di Inter-Milan

Della sua squadra gli piace il fatto che si crei tanto e si concluda molto in campo, ma il tecnico rossonero sa che la stracittadina è una gara speciale, per la quale serve una strategia particolare (“vedremo poi se funzionerà“) ma al tempo stesso vince chi ne ha più voglia. Per cui nessun vantaggio all’avversario, a cominciare dalle informazioni: “Ibrahimovic? Gli è mancato questa settimana fare un allenamento con la squadra, oggi vedremo se ci riuscirà, nel caso sarà in campo“.

Tra i suoi ragazzi e quelli di Conte

Nessun annuncio quindi sullo svedese e nessun suggerimento a Conte, né tantomeno invidia: “Non lo conosco in maniera dettagliata, solo come allenatore. Per un tecnico è importante entrare nella testa dei giocatori ed ognuno lo fa a modo suo, io non lo invidio, sto bene qui. Eriksen dietro Lukaku? Non mi preoccupa, l’Inter è una formazione riconoscibile nelle sue caratteristiche”.

Vincere questa gara ha un valore che va oltre i 3 punti, c’è ancora qualche ora di tempo per prepararla, e magari fare qualche ultima scelta di formazione: “Rebic o Leao? Perché non entrambi? Tra oggi e domani vedremo, tutta la squadra è recuperata, solo Krunic ha accusato un fastidio ma ci sarà un report medico nelle prossime ore“.