Ultime Milan, infortunio Krunic: lungo stop per il centrocampista

Ultimissime Milan infortunio Krunic | Rade Krunic, centrocampista del Milan, come anticipato già in conferenza stampa prima dal tecnico rossonero Stefano Pioli, il calciatore non sarà a disposizione nel Derby. Domenica sera, ore 20:45, allo stadio San Siro il Derby contro l’Inter, ma Krunic non ci sarà e per molto tempo. Il calciatore salterà Inter-Milan e tante altre gare a causa di un infortunio rimediato negli ultimi giorni. Dopo un avvio faticoso con Giampaolo, tante occasioni in più con il nuovo allenatore Stefano Pioli. Arrivato in estate dall’Empoli per circa 8 milioni di euro, Krunic si è messo in luce quando chiamato in causa con buone prestazioni. Sulle sue condizioni fisiche dei calciatori del Milan ha parlato Pioli in conferenze: “I giocatori in dubbio sono recuperabili, Rade Krunić è l’unico che ha ancora dei problemi e forse avremo un report medico su di lui. All’Inter non toglierei nessuno, loro saranno in undici ma anche noi saremo in undici domani”.

Ultime Milan: infortunio Krunic, il comunicato del club

Dopo l’annuncio dell’allenatore Stefano Pioli in conferenza stampa, arriva anche il comunicato del club rossonero. Ecco quanto scritto dal Milan su Rade Krunic:

“AC Milan comunica che Rade Krunić è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese”.