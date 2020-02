Atalanta, Castagne: “A Firenze solo per la vittoria, dobbiamo allungare su chi insegue”

Ultime Fiorentina Atalanta Castagne | Timothy Castagne torna titolare nell’Atalanta. L’esterno di centrocampo esce dal tunnel dei continui infortuni e viene schierato da Gian Piero Gasperini dal primo minuto contro la Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da Calciomercato24.com:

“Vogliamo prenderci la rivincita dell’eliminazione in Coppa Italia. Vogliamo fare meglio dopo le ultime due partite in Serie A. Sappiamo che possiamo far molto di più. Oggi siamo a Firenze solo per vincere. Ogni vittoria riesce a darti più vantaggio rispetto a quelle che inseguono. Dobbiamo vincere ogni partita e non guardare soltanto alla Roma se vogliamo puntare al quarto posto e alla Champions League”.

Fiorentina-Atalanta: Castagne torna titolare, le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.