Ultime Bologna, infortunio per Barrow contro la Roma

Ultime Roma Bologna Barrow infortunio | Roma-Bologna è stata senza ombra di dubbio la partita di Musa Barrow. Grande prova della squadra di Sinisa Mihajlovic che ha messo sotto la Roma di Fonseca. Partita dominata e tre punti portati a casa con un gran 2-3. Doppietta e assist per Musa Barrow. Il giovane attaccante arrivato dall’Atalanta per circa 15 milioni di euro nel mercato di gennaio è stato protagonista all’Olimpico. Dalla gioia però si passa al dolore nel finale. Il calciatore, infatti, è stato costretto ad uscire per infortunio. A fine partita ha lasciato il campo con le stampelle e aiutato dal proprio staff medico. Intanto, è arrivato il comunicato del Bologna che fa chiarezza sull’infortunio.

Ultime notizie Bologna, infortunio Barrow: il comunicato del club

Show di Barrow a Roma. Il giovane attaccante è protagonista, ma esce non con il pieno sorriso nel finale a causa di un infortunio dopo un duro colpo subito da Bruno Peres. Sulle condizioni del calciatore parla il Bologna attravrso un comunicato stampa e la prima diagnosi riscontrata in questi ultimi minuti negli spogliatoi: “Trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra per l’attaccante rossoblù Musa Barrow, le cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”. Musa potrebbe dunque non essere a disposizione nella prossima gara di Serie A contro il Genoa di Nicola.