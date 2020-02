Torino-Sampdoria, Rincon: “Dispiace per Mazzarri, Longo cuore granata”

El General Rincon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio di Torino-Sampdoria, soffermandosi in particolare sul cambio d’allenatore

Le parole di Rincon a Sky

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Torino-Sampdoria, ecco le parole del centrocampista: “Innanzittutto vorrei ringraziare mister Mazzarri per tutto quello che ci ha dato, mi dispiace sia finita così dopo aver fatto il record di punti per questa società l’anno scorso. Ora guardiamo avanti, c’è un allenatore come Longo che trasmette voglia, si sente che è un vero granata, sta a noi ora mettere in campo quello che abbiamo dentro. Se si può lavorare in un clima di positività meglio, abbiamo bisogno della spinta del nostro pubblico, sono stato un paio di giorni acciaccato“.