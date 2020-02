Roma, Fonseca incontra la dirigenza | Ha perso ancora la Roma di Paulo Fonseca. Ieri lo ha fatto in casa, all’Olimpico, contro un ottimo Bologna che si è imposto per 2-3. Dopo la batosta della scorsa settimana contro il Sassuolo, la dirigenza della Roma voleva assistere ad una ripresa che non c’è stata, nemmeno dal punto di vista del gioco, oltre che da quello del risultato.

Roma, Fonseca rischia: colloquio con la dirigenza

La squadra, in vari punti della gara, è sembrata molle e incapace di reagire ai colpi del Bologna che, invece, approfittando della mancata reazione dei giallorossi ne ha aprofittato per portarsi al sesto posto e accorciare proprio sulla squadra capitolina. Le brusche frenate della Roma stanno facendo avvicinare tutte le squadre che sembravano fuori dalla lotta all’Europa, che ora vorranno approfittare dei passi falsi della squadra di Fonseca. Stando a quanto riferisce la redazione di Sky Sport, i dirigenti della Roma non sono affatto felici del rendimento. E’ previsto un confronto tra giocatori, allenatore, staff tecnico e dirigenza per capire cosa si sia rotto all’interno del gruppo e per cercare di porre rimedio a questo periodo di crisi.

Fonseca chiama i calciatori a Trigoria: niente riposo

La seconda sconfitta di fila non è andata giù neanche a Paulo Fonseca che questa mattina ha annullato il giorno di riposo previsto per i suoi ragazzi. Ha chiamato tutti a raccolta a Trigoria per risolvere nell’immediato i problemi del campo e quelli fuori, qualora ce ne fossero.