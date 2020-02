Ultime Parma Lazio, D’Aversa in conferenza stampa

Parma Lazio D’Aversa Conferenza Stampa | Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla viglia del match con la Lazio. Dopo il caso Gervinho, arrivano aggiornamenti dell’allenatore. Comunicate anche le condizioni di Kulusevski, Cornelius, Gagliolo e Karamoh.

Parma Lazio, le parole di D’Aversa

“Curiamo ogni particolare, la società ha preso giocatori di livello e non c’è bisogno che qualcuno li segua. La Lazio è molto forte. Ha perso con l’Inter ma giocandosela e facendo bene. Compete ai primi posti con Juve e Inter, poi è allenata da un allenatore molto bravo. Cornelius è l’unico attaccante volevamo gestirlo, ma a Cagliari ha finito non in ottime condizioni. Ha preso una botta, ma visti gli ultimi infortuni dobbiamo stare attenti. Karamoh non è pronto per giocare da titolare, manca da troppo. L’ho convocato per reintegrarlo. Per Kulusevski bisogna far attenzione, rischia una ricaduta. Tatticamente è importantissimo. Per l’attacco abbiamo usato anche Kucka e Kulusevski. Ho già parlato del caso Gervinho, la società ha deciso per alcune valutazioni, il tempo porterà ad una scelta definitiva. Un passo lui lo ha fatto, ma non è tra i convocati di domani. Domani non dobbiamo commettere errori, giochiamo con una top squadra con giocatori incredibili. Non sarà semplice fare scelte, ho difficoltà nello scegliere chi mandare in campo perché in molti meritano e siamo troppi per poter scendere tutti in campo”.