Lazio, Inzaghi: “Caicedo e Immobile affaticati, Lulic salta anche l’Inter”

Ultime Lazio Inzaghi conferenza stampa | Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Parma. L’allenatore biancoceleste ha parlato anche dell’infortunio di Lulic, che dovrà stare fermo diverse settimane.

Ultime Parma Lazio, le parole di Inzaghi

“Ragazzi molto delusi dopo Verona. Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario preparato. C’è l’amarezza per non aver fatto i tre punti, ci avrebbero dato una spinta diversa in vista delle prossime partite stagionali. Domani non avremo a disposizione sia Radu, Milinkovic, Bastos e Lulic, oggi a malapena camminava. Non sono certo che ci sarà contro l’Inter, oggi non sembrava una caviglia. Parma grande squadra, dobbiamo fare una prova perfetta. Lazzari sta facendo cose incredibili, sta andando davvero oltre le aspettative. Marusic sta sempre meglio, per me è importantissimo. Con l’assenza di Radu valuteremo chi giocherà e se spostare Acerbi sul centro sinistra. Capiremo domani le condizioni di Correa e Cataldi. Inter e Juve che stanno andando fortissimo, stiamo facendo un grande campionato. Caicedo e Immobile affaticati, è normale, stanno giocando continuamente e si stanno sacrificando molto per la squadra. Devo dire però che hanno lavorato bene questa mattina. Domani faremo tutte le scelte, pronto Adekanye se non dovessimo avere garanzie da altri”.