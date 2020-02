Milan, Pioli studia il cambio di modulo: vuole ingabbiare un nerazzurro

Notizie Milan, Pioli studia come intrappolare Brozovic

Notizie Milan, Pioli vuole passare ad un nuovo modulo per il derby. Come riportato da Tuttosport, come previsto dalla tabella di marcia, Zlatan Ibrahimovic è tornato a lavorare con il gruppo e sarà in campo, dal primo minuto, nel derby di domani.

Nella seduta d’allenamento di ieri lo svedese ha sostenuto parte del lavoro con il gruppo. Tutto secondo i piani, con Stefano Pioli che ha provato diverse soluzioni in campo.

Non solo il classico 4-4-2, con Leao al fianco dello svedese, ieri a Milanello si è visto anche un 4-2-3-1 che diventa 4-4-1-1 in fase di non possesso. In quest’ultima variante sono rimasti fuori sia Leao che Rebic, con Calhanoglu trequartista centrale dietro a Ibrahimovic mentre ai lati sono stati schierati Castillejo e Bonaventura.

Ma questa opzione non è una novità assoluta per il Milan, visto che già in diverse gare il numero 10 aveva giocato in quella posizione di campo con Leao, o Rebic, largoa sinistra. E questa lettura di Pioli ha una base solida, perché l’Inter ha già sofferto le marcature a uomo su Marcelo Brozovic.

Ultime Milan: mossa sensata

Soprattutto in Champions League questa contromossa è stata spesso fatale, perché nelle sconfitte con Barcellona e Borussia Dortmund e nel pareggio casalingo con lo Slavia, le posizioni di Vidal, Brandt e Stanciu hanno mandato in tilt il sistema interista.

Lo stesso è accaduto contro la Juventus (il gol di Higuain nasce con Bentancur nella posizione del 10) e contro Sassuolo e Lecce. Ecco perché Pioli ci sta pensando, dall’inizio o a gara in corso, di cambiare modo di disporsi in campo.