Notizie Juventus, l’agente di Jorginho: “Non può dire ‘no’ alla Juve”

Ultime Juventus | Joao Santos, agente di Jorge Luiz Frello Filho – meglio conosciuto come Jorginho -, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a TuttoJuve:

Ultime Juve, parla l’agente di Jorginho

Juventus?

“Tutto può succedere all’interno del calciomercato. Devo dire che Jorginho ha un contratto di tre anni col Chelsea, la priorità è chiaramente quella di rimanere a Londra ma potremo valutare anche altre offerte. E nel caso, se avverrà questa ipotesi, saremmo pronti a valutare le diverse proposte da tutto il mondo, anche dall’Intalia come dalla Francia, dall’ Inghilterra. Juventus? E’ la squadra più importante d’Italia, quella che più ha vinto di più.Non diremmo di no ai bianconeri”.

Accostamento da giugno?

“E’ normale, perchè Sarri è stato l’allenatore di Jorge sia al Napoli e sia al Chelsea. In questi quattro anni è stato fondamentale per la sua crescita e anche lui conosce i meccanismi del tecnico. Se la Juventus dovesse aver bisogno e il Chelsea sarebbe disponibile alla cessione, noi sicuramente siamo pronti a valutare ma dopo l’accordo con le società”.

Interesse da Verona?

“Sì, anche perché Jorginho ha fatto belle partite in Italia fin dai suoi esordi a Verona. E’ stato osservato da tante big, non c’era solo la Juve ma prima di andare a Napoli erano interessate anche Roma e Milan”.

Contatti?

“Nessuno della Juve, nè oggi nè in passato. Nessuna chiamata La società deve parlare con chi detiene il cartellino, parlare co nme non cambia le cose”.

Euro 2020?