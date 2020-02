Inter, Conte studio il nuovo modulo: Eriksen fondamentale

Notizie Inter, Conte studio il nuovo modulo

Ultime Inter, Eriksen uomo chiave per Antonio Conte. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri sono pronti a scendere in campo nel derby con un nuovo sistema di gioco.

La formazione di Antonio Conte, infatti, deve fare i conti con squalifiche ed infermaria. Rimane ferma la situazione sul fronte Handanovic. Il capitano nerazzurro anche ieri ha svolto del lavoro personalizzato per evitare di correre rischi al mignolo della mano sinistra.

Il portiere spinger per esserci indossando il tutore in carbonio che comunque non lo proteggerebbe del tutto dall’eventualità di prendere colpi che potrebbero addirittura peggiorare la frattura (per ora composta) e costringerlo ad operarsi.

La decisione finale potrebbe essere presa addirittura domani prima del match, con il portiere che verosimilmente sarà comunque convocato. Al sui posto si scalda Padelli.

Ultime Inter: novità in mezzo al campo

Intanto il tecnico aspettando il Milan sta provando delle novità. Ieri in allenamento ha alternato al 3-5-2, un 3-5-1-1 con Eriksen (che in carriera ha giocato 74 derby fra Olanda e Inghilterra, segnando 11 gol e servendo 23 assist) trequartista dietro a Lukaku.

Per ora è solo un’idea magari da utilizzare a gara in corso, ma nel caso Conte partisse così dall’inizio, escluso sarebbe Sanchez, con Vecino che verrebbe promosso titolare a centrocampo con gli inamovibili Brozovic e Barella.